Трехметровый обломок ракеты Илона Маска рухнул на земли фермера

Обломок ракеты SpaceX Илона Маска рухнул на ферму в австралийском Новом Южном Уэльсе

В австралийском штате Новый Южный Уэльс трехметровый обломок ракеты компании SpaceX, основателем которой является бизнесмен Илон Маск, рухнул на земли местного фермера. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, фермер Мик Майнерс обнаружил неизвестный объект в своем поле после того, как его дочери услышали громкий хлопок. Позже на место прибыли специалисты Австралийского национального университета (ANU), которые установили, что находка представляет собой космический мусор, который раньше был частью капсулы ракеты SpaceX, доставившей в космос астронавтов в рамках миссии Crew-1.

По словам эксперта по космосу ANU Брэда Такера, с ноября 2020 года часть данной капсулы находилась в космосе, однако в итоге сошла с орбиты и начала падать на Землю. Предполагалось, что в атмосфере она развалится на более мелкие обломки, которые приземлятся в океане. Однако вместо этого несколько кусков упали на фермерские угодья в Австралии. Так, многие жители Нового Южного Уэльса сообщили о вспышке и громком хлопке.

К настоящему времени, помимо Майнерса, кусок космического мусора на своем участке обнаружил и его сосед Джок. При этом, отметил Такер, юридически все найденные обломки по-прежнему считаются собственностью SpaceX. По его словам, если компания захочет их вернуть, ей придется выплатить фермерам определенные суммы. Если же австралийцам позволят оставить находки себе, в дальнейшем они смогут продать их через интернет и выручить значительные деньги.

По мнению представителя ANU, желающих приобрести космический мусор найдется много.

