Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Индии начали ограничивать снабжение газом из-за бывшей «дочки» «Газпрома»

Reuters: GAIL ограничила отпуск газа из-за непоставки СПГ бывшей «дочкой» «Газпрома»

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индийская государственная энергетическая компания GAIL начала ограничивать снабжение газом внутренних потребителей. Отпуск ограничен из-за непоставки СПГ бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading (GM&T) Singapore, сообщает Reuters.

GAIL начала нормирование газа, сократив поставки предприятиям по производству удобрений и промышленным клиентам. На некоторые заводы поставки ограничены на 10 процентов. Чтобы сэкономить газ для других потребителей, госкомпания работает на своем нефтехимическом комплексе в Пате, на севере Индии, примерно на 60 процентов мощности, рассказали источники агентства.

Ранее стало известно, что GM&T Singapore Pte начала срывать договоренности по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. За последние два месяца пропущено уже пять поставок индийской GAIL India.

По контракту предполагается, что направляться должно около 40 грузов в год, обычно по три-четыре в месяц, уточняют источники. Однако на поставках сказалось решение Москвы препятствовать связям с проектом «Ямал СПГ» — у GM&T есть контракт на 2,9 миллиона тонн в год сроком на 20 лет. Индийская сторона в новых условиях начала искать альтернативы, одной из них могут стать прямые закупки у России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия
Осужденный «хозяин Анапы» выиграл судебный процесс против руководства колонии
В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке
Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны
Предсказана «смерть» PlayStation 4
Банкам Китая предрекли потерю сотен миллиардов долларов из-за массового бойкота
Запрету иностранных акций для россиян предложили альтернативу
Мужчина угнал пикап, приехал к военным и предупредил их о пришельцах и драконах
Автор знаменитой песни Бейонсе решил избавиться от дома в США
Спрос на жилье на российском курорте увеличился среди москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.