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Бывшая компания «Газпрома» начала срывать договоренности с Индией

Bloomberg: бывшая компания «Газпрома» начала пропускать поставки СПГ в Индию

Фото: Sanjit Das / Getty Images

Компания GM&T Singapore Pte, бывшее подразделение «Газпрома», начала срывать договоренности по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. За последние два месяца пропущено уже пять поставок индийской GAIL India, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

По контракту предполагается, что направляться должно около 40 грузов в год, обычно по три-четыре в месяц, уточняют источники. Однако на поставках сказалось решение Москвы препятствовать связям с проектом «Ямал СПГ» — у GM&T есть контракт на 2,9 миллиона тонн в год сроком на 20 лет. Индийская сторона в новых условиях начала искать альтернативы, одной из них могут стать прямые закупки у России.

GM&T Singapore в мае получала от российских властей особое разрешение на поставку сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано в конце месяца и должно действовать в течение 90 дней.

Материнской компанией GM&T выступает Gazprom Germania GmbH, которая оказалась под санкциями России после того, как контроль над предприятием перешел к немецкому регулятору. Сейчас предприятие находится под контролем властей ФРГ, выведена из-под санкций США и работает под новым названием.

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Платон Щукин
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