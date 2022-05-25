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Россия решила сделать исключение из своих санкций для поставки газа

Правительство разрешило поставки СПГ Gazprom Marketing & Trading Singapore под санкциями

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство России приняло решение разрешить поставку сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Gazprom Marketing & Trading Singapore — одна из компаний группы Gazprom Germania, в отношении которой Москвой были введены блокирующие санкции. Теперь из них планируют сделать исключение: разрешение будет действовать в течение 90 дней.

Ограничения в отношении Gazprom Germania были введены 11 мая. Они предусматривают запрет на любые сделки с этими компаниями и проведение операций с ценными бумагами.

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA).

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Платон Щукин
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