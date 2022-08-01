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Врач посоветовала россиянам есть салат вместо моркови для здоровья глаз

Врач Арзуманян: салат и рыба помогут сохранить остроту зрения

Фото: For Jakub Kapus / Unsplash

Салат и рыба помогут сохранить остроту зрения, уверена кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Другие продукты, которые необходимо есть для здоровья глаз, она посоветовала россиянам в интервью для радио Sputnik.

По словам врача, существует мнение, что употребление моркови и черники поможет вернуть остроту зрения, если человек стал хуже видеть. Арзуманян убеждена, что это не более чем миф и никакие продукты не помогут вылечить глаза.

Однако, по мнению эксперта, с помощью полноценного и разнообразного питания возможно сохранить хорошее зрение и поддерживать его остроту. Она объяснила, что для здоровья глаз необходимо обеспечивать сетчатку всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, которые можно получить из еды.

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В первую очередь, Арзуманян посоветовала есть больше рыбы, поскольку в ней содержатся полезные для зрения Омега-3 жирные кислоты. Кроме того, врач порекомендовала не допускать дефицита лютеина, который можно получить из зеленых салатов, цинка, который содержится в бобовых, а также витаминов A, B, C и E, недостаток которых она посоветовала восполнять с помощью орехов и семян. «Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз», — заключила Маргарита Арзуманян.

Ранее диетолог назвал полезные свойства облепихи. По его словам, облепиха — кладезь витаминов группы В, А и С, которые влияют на улучшение качества кожи и волос, защищает сердце и сосуды.

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Елена Матвиенко
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