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Грызлов оценил ход спецоперации на Украине

Председатель бюро высшего совета ЕР Грызлов заявил о соответствии хода СВО ее плану
Борис Грызлов

Борис Грызлов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Специальная военная операция (СВО) России на Украине проходит в соответствии с планом. Так ее проведение оценил председатель бюро высшего совета «Единой России», посол России в Белоруссии Борис Грызлов в Telegram-канале партии.

По его словам, «фашизм» на Украине будет побежден. Он сравнил Донецк с Брестом, так как оба города приняли на себя «первый удар фашистов». «Мы понимаем, что фашизм будет побежден. СВО проводится по плану. Россия своих не бросает. И те задачи, которые мы перед собой ставим, решаются», — заявил политик.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что российская армия решила не задействовать на Украине новейшее оружие, потому что хочет «оставить сладенькое на потом». Он отметил, что Североатлантический альянс изучает применяемую Россией технику, однако «фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся, и перейдем на более совершенную».

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Валерий Розенберг
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