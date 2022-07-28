Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»

Леонков: Россия решила пока не применять на Украине новейшее оружие из-за слежки НАТО

Фото: UAC / Globallookpress.com

Российская армия решила не задействовать на Украине новейшее оружие, потому что хочет «оставить сладенькое на потом». С таким мнением выступил военный эксперт Алексей Леонков, передает Life.

Как пишет издание, Россия до сих пор не использует многие виды оружия, и у иностранных экспертов возникает вопрос, почему Москва до сих пор не выкатила «один из главных козырей — танк Т-14 "Армата"». Это объясняется тем, что Россия применяет на Украине классическую систему сухопутных войск с новыми тактическими маневрами, лишающими ВСУ возможности предугадать следующий шаг российских танкистов.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

Отмечается, что на фронте также не были замечены беспилотники «Охотник», «Иноходец», «Альтиус». По мнению Леонкова, некоторые системы российская армия отложила «на сладенькое». «Мы понимаем, что они (НАТО) нас изучают, поэтому у нас, если работает "Тор", то "Тор-М1", если "Бук", то "Бук-М2". А "Бук-М3" пока не задействуем, "Тор-М2" с 16 ракетами тоже пока придерживаем. Фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдем на более совершенную», — предположил также он.

Журналисты также подчеркивают, что Россия использует на Украине группировку мирного времени, а не полноценную мобилизованную армию, и для большинства типов современного оружия нет соответствующих задач.

Ранее Леонков заявлял, что российский танк Т-14 «Армата» обладает неоспоримыми преимуществами перед новым немецким танком Panther KF51 и превосходит его по многим показателям. Он напомнил, что Panther на сегодняшний день существует лишь в виде концепта, в то время как «Армата» уже выпущена более чем в 100 экземплярах и проходит войсковую эксплуатацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об отчаянии США из-за неспособности изолировать Москву
Звезда сериала «Молодежка» назвала преимущество Москвы перед Парижем
Российский адвокат пойдет под суд за миллионное мошенничество
Рената Литвинова порадовала фанатов снимком в облегающем комбинезоне
Черноморский флот завоевал господство в Азовском море
Самый богатый человек Украины потерял более половины своего состояния
Apple изобрела перчатку виртуальной реальности
Володин привел подробности о рассмотрении проекта о запрете пропаганды ЛГБТ
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
В Госдуме предостерегли украинскую армию от контрнаступления на Херсон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.