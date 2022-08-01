Россиянам назвали неожиданные причины внезапной головной боли

Врач Сайног назвала перемену погоды и стресс главными причинами внезапной головной боли

Спровоцировать внезапный приступ головной боли могут сильный стресс или резкая перемена погоды, рассказала врач-терапевт Ирина Сайног. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала россиянам неожиданные причины болезненного состояния и призвала не игнорировать его.

Голова может разболеться из-за жары, при резких перепадах температуры между кондиционируемым помещением и улицей, штормовой погоде или колебаниях атмосферного давления, сообщила врач. Также среди главных причин такого состояния она назвала повышенную тревожность и стресс, нарушения сна, в том числе из-за частой смены часовых поясов.

Помимо этого, по словам Сайног, к головной боли могут привести такие факторы, как прием оральных контрацептивов, менструации, слишком сильное затягивание волос резинкой, сон в неудобной позе, а также злоупотребление чаем, кофе, шампанским или пивом, чрезмерная любовь к копченой пище, сыру и шоколаду, продолжила она.

В заключение врач призвала не ждать, пока боль пройдет сама собой. Вместо этого следует выпить стакан воды и обезболивающее, по возможности принять горизонтальное положение в тихой затемненной комнате и расслабиться.

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