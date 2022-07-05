Врач объяснил вред анальгетиков при головной боли

Невролог Комаров: анальгетики не действуют на мигрень, а лишь убирают симптомы

Невролог Александр Комаров рассказал о вреде анальгетиков и спазмолитиков при мигрени. В интервью News.ru он объяснил, почему при головной боли не стоит принимать подобные препараты и назвал более эффективный способ лечения.

Невролог отмечает, что мигрень всегда начинается со спазма сосудов, который приводит к возникновению головной боли. «Люди не любят терпеть боль и в этот момент стараются принять любое количество препаратов, начиная со спазмолитиков, заканчивая анальгетиками», — говорит врач.

Комаров уверен, что прием подобных препаратов не решает проблему, а лишь скрывает неприятные симптомы. «Как правило, на мигрень они не действуют, это больше такой ритуальный вариант, который не срабатывает, а просто немного убирает неприятные ощущения», — утверждает он.

По его словам, в таких случаях врачи назначают специальные противомигренозные препараты, которые нужно успеть принять при первых признаках ее проявления. «Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны, принимают их, запивают большим количеством воды, — рассказывает он. — Первые спазмы блокируются, и синдром не развивается дальше».

Для профилактики мигрени, как отмечает Комаров, назначают моноклональные антитела. «Все остальные вещи неэффективны и больше относятся к ритуалам», — заключает он.

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