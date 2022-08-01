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США заявили о передаче Украине боеприпасов для РСЗО HIMARS

Белый дом: США передадут Киеву снаряды для РСЗО HIMARS в рамках пакета помощи на $550 млн

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Соединенные Штаты 1 августа одобрят очередной пакет помощи Украине в размере 550 миллионов долларов в сфере обороны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что новый пакет помощи будет включать в себя снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, США поставят Киеву боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

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Марина Совина
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