Хуснуллин рассказал об импортозамещении в строительстве

Вице-премьер Хуснуллин: российские застройщики не зависят от импорта

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о процессе импортозамещения в строительстве. Он отметил, что российские застройщики не зависят от импорта, так как его доля в отрасли небольшая. Слова Хуснуллина передает ТАСС со ссылкой на телеканал РБК.

«Замещение идет очень успешно, я разговариваю со многими застройщиками, в основном они уже перестроились. Да, есть задержки, удорожание по логистике, сбои по срокам, но базово в области строительства почти все уже перестроились», — заявил вице-премьер. По его словам, материалы будут производиться в России и приобретаться на азиатских рынках.

Хуснуллин добавил, что на фоне санкций иностранные инвесторы с осторожностью рассматривают выход на российский строительный рынок, но не отказываются от такой возможности. Кроме того, на данный момент доля российских продуктов в дорожном строительстве составляет 95 процентов, в жилье эконом класса — 92 процента, а в более дорогой недвижимости — 80 процентов. Промышленное строительство зависит от импорта, однако власти работают над решением проблемы.

В июне в России нашли замену импортным утеплителям из минеральной ваты, цены на которые с начала 2022 года значительно увеличились. Вместо них дома предложили утеплять с помощью полимеров