Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Роскошная яхта с туристами разбилась о скалы на известном курорте Италии

Daily Mail: в Италии яхта с туристами разбилась о скалы, погиб один человек

Фото: János Korom Dr. / Wikimedia

На Сардинии роскошная туристическая яхта разбилась о скалы при попытке уклониться от другого проходящего мимо судна — в результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом пишет Daily Mail.

Происшествие случилось в воскресенье, 31 июля, около 20:40 по местному времени у берегов известного итальянского острова Сардиния, неподалеку от курорта Порто-Черво. Отмечается, что судно, в путешествие на котором отправились семь туристов, нашло на скалы, когда капитан, 63-летний британец, пытался увести его от другой моторной лодки.

Находящиеся неподалеку суда предупредили береговую охрану об инциденте. Раненого британца экстренно отправили на яхте на берег, однако мужчина скончался в пути от полученных травм. Остальные пострадавшие благополучно добрались до Порто-Черво, где впоследствии им оказали неотложную помощь.

Суда береговой охраны отбуксировали 21-метровую яхту со скал, правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств происшествия.

Ранее в июне в США пассажирам яхты пришлось прыгать в воду вместе со своими собаками после того, как на судне начался пожар. Отмечалось, что на помощь пострадавшим пришли рядом находящиеся суда, которые вытащили их из воды и доставили на берег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
«Я остался жив лишь чудом». Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
«Я остался жив лишь чудом».Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
18 мая 2021
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия
Объяснена разница цен на детские игрушки в магазинах
Названо позитивное последствие глобального потепления
В Польше предотвращено покушение на криминального авторитета Мамуку
Угрозу от утечки радиоактивной воды внутри энергоблока на японской АЭС оценили
Джошуа дали совет перед поединком с Усиком
Врач назвал способ избавления от боли в шее в домашних условиях
Бывшего зампрокурора Новосибирской области отпустили под домашний арест
Блогерша раскрыла секрет идеальной фигуры на фото в соцсетях
Роскошная яхта с туристами разбилась о скалы на известном курорте Италии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.