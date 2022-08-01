Мадонна прошлась по улицам в полупрозрачном платье из кружева

Певица Мадонна прошлась по улицам Нью-Йорка в полупрозрачном платье и была обругана в сети

Американская поп-исполнительница Мадонна появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание поклонников. Снимки звезды публикует таблоид Daily Mail.

63-летняя певица прошлась по улицам Нью-Йорка в платье длины макси черного цвета, которое выполнено из полупрозрачного кружева, и нижнем белье в тон образа. Из аксессуаров на ней солнцезащитные очки и множество украшений — в частности подвески, серьги и кольца. В качестве обуви она выбрала массивные туфли на каблуках и платформе.

Читатели издания не оценили внешний вид Мадонны, о чем принялись писать в комментариях под размещенными изображениями. «Когда она остановится?», «Мне было бы стыдно», «Она выглядит как старушка», «Она сошла с ума», «Какой ужас», «Пошлый наряд», «Мне стыдно за нее», — обругали знаменитость пользователи сети.

В феврале Мадонну перепутали с американской телезвездой Ким Кардашьян. Певица снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь длинными волосами. На размещенном селфи было видно, что знаменитость нанесла на лицо нюдовый макияж и надела несколько украшений — в частности, чокер, подвеску с сердцами и ожерелье с крестом. Фанаты обратили внимание на сходство звезды с Ким Кардашьян и осудили ее в комментариях под постом за чрезмерную ретушь.