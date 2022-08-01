Зарезавшая новорожденного ребенка россиянка предстанет перед судом

Под Челябинском мать предстанет перед судом за убийство рожденного в туалете ребенка

В Челябинской области мать предстанет перед судом за убийство новорожденного. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Аргаяшского района.

По данным ведомства, ночью 16 мая женщина родила ребенка в туалете рядом с частным домом в деревне Давлетбаева, после чего зарезала младенца ножом. Отмечается, что в момент совершения убийства она находилась в психотравмирующей ситуации.

Дело направлено в Аргаяшский районный суд.

24 марта сообщалось, что в Екатеринбурге мать убила новорожденного сына и выбросила его тело на помойку