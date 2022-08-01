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Стало известно о планах МИД Швеции вызвать посла России

МИД Швеции заявил, что планирует вызвать посла России из-за высказываний в соцсетях
Здание министерства иностранных дел Швеции

Здание министерства иностранных дел Швеции. Фото: Holger.Ellgaard / Wikimedia

МИД Швеции планирует вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за его высказываний в социальных сетях о гибели шведского солдата, воевавшего на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства.

Ранее издание Politico сообщило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. По информации источника, в их числе оказался 28-летний гражданин Швеции Эдварде Патриньяни. Уточняется, что они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны и погибли при обстреле 18 июля в районе села Григорьевка.

После появления этих новостей, российское посольство в Стокгольме написало в своем Telegram-канале, что шведские СМИ, говоря о гибели молодого человека, попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

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Николай Чигасов
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