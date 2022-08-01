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В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины

В администрации Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион является исторически русской землей и назвал его нахождение в составе Украины исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена.

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений», — напомнил Стремоусов.

Он добавил, что сейчас в регионе активно готовятся к проведению референдума по вхождению в состав России. Также в числе приоритетов – налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.

Стремоусов неоднократно утверждал, что регион планирует провести референдум по присоединению к России. По словам Стремоусова, попытки ВСУ обстреливать регион связаны с желанием сорвать голование по определению государственной принадлежности Херсонщины.

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Марина Совина
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