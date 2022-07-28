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МВД России создаст временные управления в Херсонской и Запорожской областях

МВД РФ создает в Херсонской и Запорожской областях временные территориальные управления

Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Министерство внутренних дел Российской Федерации создает в Херсонской и Запорожской областях временные территориальные управления, об этом сообщает «МВД Медиа».

Российские полицейские прибыли в регионы в июне и разместили там пункты временной дислокации. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения, проводят следственную работу и оперативно-розыскные мероприятия.

«Сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации обеспечено взаимодействие с местными гражданскими администрациями для обмена навыками и опытом координации между различными службами и населением, обучения сотрудников основополагающим принципам работы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, МВД организовало выдачу российских паспортов населению, ведется работа по борьбе с проявлениями экстремизма.

Ранее власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль киевских властей. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Замглавы областной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов неоднократно утверждал, что регион планирует провести референдум по присоединению региона к России.

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Марина Совина
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