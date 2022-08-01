Раскрыт способ снять наличную валюту в обход ограничений
Центральный Банк (ЦБ) России, с высокой долей вероятности, будет сохранять ограничения на снятие наличной иностранной валюты пока заморожены российские резервы, а также действует запрет на экспорт долларов и евро в страну, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился способом, который может помочь россиянам снять наличную валюту в обход ограничений регулятора.
Ранее ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еше на полгода — до 9 марта 2023 года. Россияне могут снимать в валюте только те деньги, которые были на их счету или вкладах до 9 марта. Кроме того, остается лимит на снятие наличных в размере 10 тысяч долларов. В ЦБ отмечают, что остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу.
Если вам очень надо снять наличную валюту, то, я думаю, можно открыть счет в банке стран СНГ: Казахстана, Азербайджана или Узбекистана и, соответственно, снять их там
Он также предположил, что для снятия наличной валюты через банки стран СНГ не обязательно туда ехать. Так, для того, чтобы открыть счет и перевести туда средства, можно использовать онлайн-платформы, а по вопросу снятия денег проконсультироваться в филиалах этих банков, расположенных в России. «В Москве есть банк, который стопроцентно принадлежит правительству Азербайджана. Я думаю, если обратиться к ним, они что-нибудь посоветуют», — привел пример экономист.
Кроме того, с вопросом о снятии наличной валюты можно обратиться в проверенные брокерские компании, отметил он.
В мае ЦБ опубликовал обзор, в котором сообщил о падении спроса на иностранную валюты среди россиян.