На 90-м году жизни умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс

На 90-м году жизни умерла звезда сериала «Звездный путь», актриса и певица Нишель Николс. Об этом сообщает The Washington Post.

Смерть артистки, по словам сына, наступила по естественным причинам 30 июля. Он добавил, что Николс скончалась в своем доме в штате Нью-Мексико, США. По информации издания, в 2015 году актриса пережила инсульт, а в 2018-м ей диагностировали слабоумие.

«Друзья, поклонники, коллеги, мир... Прошлой ночью моя мать Нишель Николс скончалась по естественным причинам. Но ее свет, как и древние галактики, которые сейчас можно увидеть впервые, останется для нас и будущих поколений, чтобы мы могли наслаждаться им, учиться и черпать вдохновение», — сообщил сын киноактрисы в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Нишель Николс родилась 28 декабря 1932 года в американском штате Иллинойс. В начале карьеры звезда подрабатывала моделью и участвовала в мюзиклах. С 1966 по 1969 год актриса снималась в сериале «Звездный путь» в роли лейтенанта Нийоты Ухуры звездолета «Энтерпрайз».

Николс стала одной из первых темнокожих актрис, появившихся на экране не в роли прислуги. Помимо этого, именно ей принадлежал первый межрасовый поцелуй, показанный в кино. За всю свою фильмографию звезда приняла участие в более, чем 100 проектах.

Артистка исполнила роли в таких фильмах, как «Снежные псы», «Грузовик Тернер», «Истина в любви», а также озвучила персонажей в «Симпсонах» и «Футураме».

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