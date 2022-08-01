Умер автор комиксов о Человеке-пауке Рон Циммерман

На 65-м году жизни скончался автор комиксов о Человеке-пауке Рон Циммерман

На 65-м году жизни скончался автор комиксов о Человеке-пауке, продюсер и сценарист Рон Циммерман. Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание.

Циммерман долгое время сотрудничал с Marvel, принимал участие в создании таких комиксов, как «Человек-Паук. Последняя охота Крэйвена», «Каратель» и «Капитан Марвел». Помимо этого, автор выступал и в роли сценариста — в проектах «Лига справедливости: Без границ» и «Симпсоны».

С 1987 по 1999 год Циммерман являлся продюсером сериала «Пятница, 13-е», а в 2000-м работал над научно-фантастическим фильмом «Единая» с Джетом Ли в главной роли.

В 2010 году стало известно о романе Рона Циммермана с певицей Шер. После новости о смерти писателя артистка выразила соболезнования в социальных сетях, отметив, что виделась с кинематографистом незадолго до его смерти.

Ранее стало известно, что на 94-м году жизни скончался актер, певец и комик Бернард Криббинс.