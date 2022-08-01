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США пригласили Китай для создания новой системы контроля за оружием

Байден заявил, что Китай должен участвовать при создании новой системы контроля за оружием

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В обсуждениях на тему создания новой системы по контролю за вооружениями должен участвовать Китай. Об этом заявил президент США Джо Байден в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома по случаю начала конференции стран-подписантов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

Байден заявил, что пригласил Китай к обсуждениям из-за того, что Пекин тоже является ядерной державой и несет ответственность в рамках усилий участников ДНЯО по разработке новой системы контроля за оружием, которая должна заменить собой Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в момент окончания его действия в 2026 году.

Ранее американский президент заявил, что США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Он напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире. По словам американского лидера, теперь России снова предстоит продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.

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Виктория Кондратьева
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