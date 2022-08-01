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Украина получила первый транш кредита от ЕС

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что ЕС начислил стране первый транш кредита в €500 млн

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Европейский союз (ЕС) начислил Национальному банку Украины первый транш в 500 миллионов евро кредита на один миллиард евро, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Один миллиард евро — это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд», — объяснил премьер.

Он также выразил благодарность Евросоюзу и добавил, что полученная сумма стала весомой инвестицией в экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее страны.

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Анастасия Заикина
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