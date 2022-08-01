Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитных каникулах

Число жалоб россиян на отказы банков в кредитных каникулах в июле выросло на треть

Банки стали чаще отказывать россиянам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам. «Коммерсантъ» обратил внимание на то, что число таких жалоб на форуме banki.ru в июле составило несколько десятков, что почти на треть больше июньского показателя.

В проекте Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» тенденцию подтвердили. По его оценке, к середине лета по сравнению с апрелем жалобы участились на 10–15 процентов. Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников считает, что причинами большинства отказов становится непредставление документов, подтверждающих снижение дохода, и фальсификация сведений по источнику дохода при получении кредита. Кроме того, банк принимает такое решение, если просрочка длительная и уже предъявлен судебный иск к должнику.

«Ъ» опросил банки из топ-50, однако они неохотно раскрывают сведения об отказах. По словам представителей кредитных организациях, сейчас доля одобрений составляет 40–90 процентов. Гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов при этом подчеркивает, что россияне будут все чаще обращаться за реструктуризацией кредитов — заемщики, взявшие кредит в марте-апреле по рекордным ставкам заинтересованы в пересмотре условий.

Кредитные каникулы в России вступили в силу 8 марта — уже через месяц число заявок достигло десятков тысяч, тогда банки одобряли 30–50 процентов из них. При этом, по информации «Ъ», во время пандемии, в апреле 2020 года количество обращений за кредитными каникулами превысило сотню тысяч, и тогда более чем по половине заявок банки давали положительный ответ.

Эксперты объясняют, что кредитным организациям невыгодно реструктурировать кредиты как по собственным, так и по госпрограммам, так как для этого им приходится увеличивать резервы. В случае, если только 20 процентов розничных ссуд будут системно реструктурированы, последствия для прибыли и капитала банка будут негативными, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Кроме того, банка не уверены в заемщиках. По статистике при реструктуризации клиент только в половине случаев восстанавливает платежеспособность, а для банка именно платежная дисциплина является приоритетом, заявил эксперт.

Ранее стало известно, что международные финансовые организации начали закрывать корреспондентские счета российским банкам. В частности, Citi и JPMorgan решили разорвать корреспондентские отношения с российскими банками. Мера не коснется ряда структур и, возможно, дочерних компаний иностранных банков в России.