Российским банкам начали закрывать корреспондентские счета

Frank Media: Citi и JPMorgan начали закрывать корсчета для российских банков с июля

Международные финансовые организации Citi и JPMorgan решили разорвать корреспондентские отношения с российскими банками, рассказывают Frank Media в банках, которые держат там корсчета. Мера не коснется ряда структур и, возможно, дочерних компаний иностранных банков в России.

О закрытии корсчетов сообщили топ-менеджеры сразу трех российских банков. Контрагенты прислали им письма с уведомлением о прекращении корреспондентских отношений. Даты закрытия для каждого банка разные. По информации источников, исключения будут сделаны для Газпромбанка, который принимает оплату Европы за газ, а также для структуры Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ). Корсчета также может сохранить банк «Юникредит», чьи корсчета находятся в материнской компании UniCredit. Такой вариант возможен как одно из условий продажи российского бизнеса.

Закрытие корсчетов означает, что у банков растут риски при сохранении валютных сбережений — они могут в любой момент лишиться валютного актива при таком подвижном санкционном режиме, объяснил источник Frank Media в одном из банков. В таких условиях банки могут продолжить ужесточение хранения валюты. Другой собеседник издания отметил, что его банк активно рекомендует клиентам конвертировать доллары и евро в рубли или в юани. Если Мосбиржа сможет сохранить корсчета, то одним из возможных выходов для клиентов может стать покупка иностранных ценных бумаг. Однако такую рекомендацию банк пока не дает, добавил он.

В пресс-службе Мосбиржи рассказали, что НКЦ продолжит работать без перебоев. «Одна из ключевых функций НКЦ — эффективное проведение расчетов по итогам биржевых торгов. НКЦ продолжает оказывать услуги в штатном режиме, включая проведение расчетов во всех валютах, по которым проводятся торги», — сообщили Frank Media. НКЦ входит в группу Московской биржи, от его работы зависят биржевые торги валютой в России.

Ряд российских банков попал под санкции Евросоюза после начала российской спецоперации на Украине. В результате их корсчета в европейских банках были заморожены, а проведение транзакций с резидентами ЕС запрещено. Организации стали уменьшать число операций с иностранной валютой, в том числе ввели комиссии за обслуживание счетов в долларах и евро, объясняя этой возросшей стоимостью их обслуживания. К примеру, с 20 июля комиссия в «Газпромбанке» за обслуживание счетов, где хранится более 10 тысяч долларов и евро, составляет 0,017 процента от общей суммы ежедневно. Также взимается плата за зачисление денежных средств в долларах и евро на счета в размере трех процентов от суммы поступления.