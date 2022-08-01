Политолог высказался о возможном ответе Китая при визите Пелоси на Тайвань

Политолог Губин допустил военный ответ Китая в случае визита Пелоси на Тайвань

У Китая существует большое число инструментов для ответа США в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в том числе военного характера, считает политолог Андрей Губин. Именно поэтому визит политика все еще остается маловероятным из-за слишком высоких рисков. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал три способа воздействия Китая на Тайвань в случае визита американского политика.

Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа. Возможную дату визита политика на остров называет местная газета China Times. По информации издания, Пелоси может провести ночь на Тайване и встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь 3 августа. Отмечается, что она также встретится с другими высокопоставленными чиновниками, а около полудня того же дня уедет с острова.

«Остается только догадываться, какой ответ может дать Китай, потому что в наличии у него огромное количество инструментов и политического, и военного, и экономического характера, — сказал Губин. — Китай считает Тайвань своей территорией, на которой Пелоси не является желанным гостем, ее никто не приглашал. Подобный самовольный визит нарушает дух и принцип Трех коммюнике, заключенных правительствами Китая и США и устанавливающих принцип отношений двух стран».

Китай, по словам политолога, может реагировать на визит американского политика как угодно, это право Пекина — определять меру и характер реакции. Губин обратил внимание на то, что уже наблюдается разворачивание военной группировки и дальнобойных ракетных систем, что является демонстрацией силы. На Тайване местные военные также приводят в готовность силы ПВО.

«Но, конечно, офис спикера не подтверждал ее визит на Тайвань, изначально подразумевалось посещение только американских территорий, а также Малайзии и Сингапура. Про Тайвань не говорилось ничего. Важно понимать, что Пелоси — официальное лицо, третий по иерархии деятель американского руководства, который передвигается государственным бортом, принадлежащим военно-воздушным силам США. Его пересечение воздушного пространства Китая станет крайне опасным прецедентом, не думаю, что американцы решатся на такой большой риск», — заключил политолог.

Ранее представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями. Он предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на остров.