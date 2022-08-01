Переданные Китаю Россией истребители подавили защищающее Тайвань ПВО США

Переданные Россией Китаю истребители Су-35 комплексами РЭБ подавили ПВО США на Тайване

Переданные Россией Китаю истребители Су-35 комплексами радиоэлектронной борьюы (РЭБ) подавили системы противовоздушной обороны (ПВО) США, защищающие Тайвань. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Отмечается, что группа боевых самолетов Народно-освободительной армии КНР (НОАК) совершила массированную атаку на средства ПВО, расположенные на острове.

«Истребители ВВС НОАК успешно отработали прорыв средств ПВО противника. По меньшей мере два истребителя Су-35 прорвались в район опознавания средств ПВО Тайваня и задействовали комплексы РЭБ для постановки "шумов" американским ПВО», — говорится в материале.

В настоящее время на вооружении Китая состоят 24 истребителя Су-35, поставленные российской стороной. Они имеют наиболее мощную и эффективную систему радиоэлектронной борьбы, которая успешно применяется китайскими ВВС.

30 июля Народно-освободительная армия Китая начала боевые учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова Тайвань.

