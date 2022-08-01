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В России предсказали Польше становление парком Юрского периода

Депутат Колесник заявил, что Польша станет парком Юрского периода, а Британия Атлантидой

Фото: Unsplash.com

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в своем Telegram-канале предсказал, что Польша в скором времени станет парком Юрского периода, а Великобритания Атлантидой.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявления директора института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, который назвал варварством снятие польских флагов с военных кладбищ России и Белоруссии.

Колесник напомнил Варшаве о вандализме на военных захоронениях Красной Армии и о сносе памятников красноармейцев. Он подчеркнул, что эволюция у поляков «пошла в обратную сторону».

«В мире не любят две нации — англичан и поляков. Одна страна скоро будет Атлантидой, а вторая парком Юрского периода», — сказал депутат, добавив, что в этот раз Россия на помощь не придет.

Ранее сообщалось, что польские власти составили список памятников советским солдатам, которые, по их мнению, необходимо уничтожить. Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий сообщил, что правительство захотело избавиться от 60 памятников, многие представители местных властей готовы действовать уже сейчас. Так, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах

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Марина Совина
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