Названы главные правила хранения продуктов летом

Сотрудница сети супермаркетов Лемешева назвала главные правила хранения продуктов летом

Правильное хранение и отказ от покупки лишнего позволит летом всегда есть свежие овощи, заявила старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева, пишет «Прайм».

По ее словам, ягоды полноценно хранятся только три дня, а потом пускают сок. Продлить срок можно, используя объемную тару, ягоды в ней помещают в холодильник и не трогают без необходимости. При этом перед закладкой на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть, так как вода ускоряет их порчу, отметила эксперт.

Овощи она рекомендует держать отдельно от фруктов и ягод. «Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом», — назвала главные правила хранения сотрудница сети супермаркетов.

Она посоветовала поместить кабачки, тыкву и цуккини в холодное место. Цветную капусту можно разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Это сохранит ее свежей в течение недели. Лемешева добавила, что клубни картофеля следует держать в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали.

Важно не покупать лишнего, чтобы потом не пришлось выбрасывать продукты, уточнила она.

Ранее начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова рассказала, что квашеную капусту можно хранить до восьми месяцев, а вишневое варенье — около года, пока оно не стало опасным.