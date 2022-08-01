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Российская промышленность столкнулась с резким падением импорта

Опрос Института Гайдара показал снижение импорта для промышленности на 11%

Фото: РИА Новости

Опрос Института Гайдара (ИЭП) показал, что за прошедший месяц обеспеченность российских промышленников импортным сырьем, материалами и комплектующими упала на 11 процентов — с 31 процента в июне до 20 процентов в июле. В то же время со стороны отечественных поставщиков эта обеспеченность увеличилась до 79 процентов. О результатах исследования пишет «Коммерсантъ».

По данным Института Гайдара, лучше остальных отраслей восстановить промежуточный импорт удалось пищепрому — дефицит резко уменьшился с 79 до 48 процентов. Автор исследования Сергей Цухло объяснил такие достижения усилиями самих производств и активной поддержкой государства. «При этом иностранные производители, связанные с российской пищевой отраслью, испытывают пока, наверное, скромное политическое давление со стороны своих правительств», — добавил он.

Гораздо менее значительных успехов добилась легкая промышленность и машиностроение. В химической и лесной промышленности, а также стройиндустрии дефицит импорта лишь усилился. Из-за этого предприятия стройиндустрии столкнулись с неспособностью удовлетворить сезонный рост спроса, отметил Цухло. Нехватка импорта принесла серьезные проблемы и деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли — хотя обеспеченность основным сырьем не пострадала, производства не могут обойтись без импортных химикатов, лаков, красок и фурнитуры.

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Недостаток сырья и материалов в июле, как и месяцем ранее, замыкает топ-5 ограничений для роста производства. В Институте Гайдара отметили, что снизить остроту недостатка сырья, материалов и комплектующих в российской промышленности помогли «откладывающийся выход из вялотекущего санкционного кризиса, официальная поддержка параллельного импорта и применение не использованных ранее резервов импортозамещения». «Ъ» напомнил, что опросы Росстата показали, что в июне темпы роста дефицита сырья и материалов оказались максимальными среди всех ограничений для выпуска.

В конце июля российские кондитеры предупредили об угрозе сокращения ассортимента. Транснациональные производители кондитерских изделий, локализовавшие производства в России, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой содействовать исключению из пятого санкционного списка Евросоюза (ЕС) ряда ингредиентов и разрешению их ввоза.

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Софья Ермакова
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