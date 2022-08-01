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Психолог разрешил есть с открытым ртом и руками вопреки хорошим манерам

Психолог Чарльз Спенс: еда будет вкуснее, если жевать с открытым ртом и есть руками

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Еда будет вкуснее, если есть с открытым ртом и руками, поделился наблюдением экспериментальный психолог из Оксфордского университета Чарльз Спенс. Всем, кому в детстве запрещали жевать с открытым ртом и есть руками, он разрешил делать это в беседе с The Times.

Психолог указал на то, что когда рот открыт, обонятельные нервы в носу стимулируются с двух сторон, что придает еде более богатый вкус. «Жевание с открытым ртом в действительности может помочь высвободить больше летучих органических соединений, стимулируя обоняние и общее восприятие еды», — сказал Спенс.

Психолог посетовал, что родители приучают детей правилам поведения за столом, исключающим такое жевание, и также порекомендовал действовать вопреки хорошим манерам и есть руками, а не ножом и вилкой. «В том, как мы воспринимаем еду во рту, важна роль и осязания. Исследование показало, что ощущение в руке может изменить или внести дополнительные оттенки во вкус», — объяснил он. «Переживание ощущения гладкой текстуры кожицы яблока в нашей руке перед тем, как откусить его, может способствовать более глубокому восприятию сочного, сладкого, хрустящего первого укуса», — заключил специалист.

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Александра Лисица
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