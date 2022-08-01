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В российском регионе рыболовное судно выбросило штормом на мель

Рыболовное судно выбросило штормом на мель на юге Сахалина, пострадавших нет

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Рыболовное судно выбросило штормом на мель на юге Сахалина, в результате происшествия среди членов экипажа никто не пострадал, передает РИА Новости.

В администрации Корсаковского района агентству пояснили, что разлива нефтепродуктов удалось избежать. Судовладелец намерен распилить и вывезти с побережья частями малый рыболовный сейнер, севший на мель неподалеку от села Новиково. У судна в российском регионе начали по очереди дежурить члены экипажа.

В момент происшествия на сейнере находились пять человек, сигнал SOS не подавался. Ситуацию уже поставил на контроль начальник управления ГО и ЧС.

Ранее два человека погибли на терпящем бедствие маломерном судне в Мурманской области. Перевернутый катер заметили в 20 километрах от береговой линии.

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Анна Щербакова
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