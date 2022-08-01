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Агрессивная чайка разбила лоб пожилому мужчине

The Sun: разъяренная чайка бросилась на 78-летнего мужчину в Абердине

Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / Globallookpress.com

78-летний Кенни Эссон из британского города Абердин подвергся нападению агрессивной чайки. Об этом сообщает The Sun.

Нападение произошло, когда Эссон нашел в своем саду птенца чайки. Он хотел взять его в руки, но помешала другая птица. Взрослая чайка, защищающая птенца, бросилась на пожилого мужчину и разбила ему лоб. «Рана не очень большая, но крови было много», — рассказал Эссон.

По его словам, сразу после этого появилась вторая разъяренная чайка и тоже атаковала его. На этот раз Эссон успел увернуться и спастись от второго удара.

Мужчина промыл рану и решил не ехать в больницу, чтобы наложить шов. Он рассчитывает, что от будущих нападений его защитит собака внучки. «Чайки неохотно спускаются с деревьев, если видят ее», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в японском городе Ямагути 58 человек пострадали от нападений диких обезьян. Сообщается, что обезьян не интересует еда, поэтому они не попадаются в расставленные ранее ловушки.

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Алиса Удовик
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