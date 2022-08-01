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Автор песен «Ласкового мая» передал права на хиты вдове Юрия Шатунова

Автор песен «Ласкового мая» Кузнецов передал права на композиции вдове Шатунова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов передал все права на композиции вдове экс-солиста группы Юрия Шатунова. Об этом композитор рассказал в интервью NGS.

Автор хитов «Розовый вечер» и «Белые розы» отметил, что Светлана Шатунова не платила ему за передачу прав на песни, однако будет помогать ему финансово, как это ранее делал ее супруг.

«Юры теперь с нами нет, но есть его жена Светлана. Она, во-первых, наследница, а во-вторых, чтобы подстраховаться, я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым», — сообщил Кузнецов.

Композитор добавил, что согласно подсчетам специалистов Российского авторского общества, он должен получить 18 миллионов рублей за то, «что все эти годы не получал авторские отчисления» за созданные им хиты для группы «Ласковый май».

Ранее директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшев рассказал о том, как певец реагировал на судебные разбирательства за права на песни с бывшим продюсером музыкального коллектива Андреем Разиным.

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Анастасия Астахова
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