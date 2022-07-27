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Директор Шатунова вспомнил о реакции певца на суды с Разиным

Директор Шатунова вспомнил о реакции певца на суды с Разиным за права на песни
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: PhotoXpress

Директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшев рассказал о том, как певец реагировал на судебные разбирательства за права на песни с бывшим продюсером музыкального коллектива Андреем Разиным. Об этом он сообщил в интервью с PROZvezd.

Медиаменеджер вспомнил, что артист сильно переживал из-за судов, которые растянулись на несколько лет: «Как-то разбил себе кулаки об стену в кровь. Он так кричал, психовал — это ужас просто. Я его таким никогда не видел. Говорю: "Что ты с собой творишь? Это боком все выйдет, нельзя так!". А его просто трясло от ярости. "Разин всю жизнь из меня кровь сосет!" — говорил Юра».

По мнению Кудряшева, Разин всегда завидовал Шатунову, из-за чего часто шантажировал. «Все судебные разборки Разин устроил. Он говорит, что любит Юру! Да он его ненавидит! Терпеть не может!» — рассказал директор артиста.

Медиаменеджер добавил, что у Шатунова не было врожденных проблем с сердцем, как ранее заявлял бывший продюсер «Ласкового мая». Ухудшение состояния здоровья, по словам судмедэксперта, проводившего вскрытие, началось у певца год-полтора назад.

Ранее стало известно о жалобах Шатунова на то, что продюсер Андрей Разин грозился «стереть его в порошок» и продал песни «Ласкового мая» неназванной компании из Украины.

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Анастасия Астахова
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