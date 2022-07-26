Стало известно об угрозах Юрию Шатунову перед его смертью

KP.RU: продюсер Андрей Разин угрожал певцу Юрию Шатунову перед его смертью

Стало известно об угрозах певцу, экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову перед его смертью. Об этом сообщает KP.RU.

Артист жаловался, что продюсер Андрей Разин грозился «стереть его в порошок» и продал песни «Ласкового мая» неназванной украинской компании. «Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. "Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!" — вот что он мне пишет. Я не хочу быть каким-либо образом связанным с этим человеком. Поверь, он сделал много страшных вещей, хочет, чтобы я был его рабом. Я взрослый человек, я устал от этого давления и угроз», — делился Шатунов с журналистами KP.RU.

Последние годы между Шатуновым и Разиным шла борьба за права на исполнение песен «Ласкового мая». По словам последнего, певец не мог исполнять свои старые хиты согласно условиям договора. В июне 2022 года продолжительная тяжба между ними завершилась — экс-солисту группы удалось через суд вернуть права на исполнение главных хитов «Ласкового мая». Сам коллектив сейчас продолжает концертную деятельность в обновленном составе.

О смерти певца стало известно 23 июня. Шатунов скончался в Москве ночью в машине скорой помощи, ему было 48 лет. Причиной смерти исполнителя стал обширный инфаркт.