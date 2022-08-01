Сталлоне раскритиковал семью автора «Рокки» из-за фильма про Ивана Драго

Сталлоне обрушился с оскорблениями на семью автора «Рокки» из-за фильма про Ивана Драго

76-летний американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне обрушился с оскорблениями на семью продюсера франшизы «Рокки» Ирвина Уинклера. Об этом сообщает TMZ.

Причиной гнева артиста стала новость о том, что кинематографист и его дети выступят в роли продюсеров спин-оффа о боксере Иване Драго и его сыне.

«Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети (выступающие в ролях продюсеров проекта — прим. «Ленты.ру») собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа. Как вы вообще можете смотреть в зеркало? Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы "Рокки" стал жертвой жадности», — написал актер в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сталлоне сыграл боксера Рокки Бальбоа во всех шести оригинальных фильмах о спортсмене, в пяти из которых он также выступил сценаристом и режиссером. В последние годы актер начал высказываться по поводу отсутствия у него авторских прав на популярные кинофраншизы, над которыми он работал вместе с Уинклером.

В середине июля артист обвинил продюсера «Рокки» в удержании его доли от фильма.

В следующем году состоится премьера девятой части франшизы «Крид-3», которая станет первой картиной саги без участия Сильвестра Сталлоне.