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В российской деревне староверов задержали находившегося 12 лет в розыске мужчину

Под Красноярском в деревне староверов задержали находившегося 12 лет в розыске мужчину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Красноярские правоохранители в деревне староверов Новомариновка задержали 60-летнего мужчину, который 12 лет находился в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в 2010 году в Иркутской области фигурант совершил развратные действия, после чего было возбуждено уголовное дело, однако ему удалось скрыться от полиции.

В деревне мужчина отрастил бороду и стал похож на остальных жителей. У него не было документов, поэтому он занимался подработками. Сейчас фигурант находится в специальном помещении для задержанных лиц.

Ранее стало известно, что на Урале нашли неоднократно судимого 34-летнего уроженца Асбеста и осудили на десять лет за убийство, совершенное 14 лет назад.

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Екатерина Власова
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