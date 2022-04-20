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Убийство россиянина 14-летней давности удалось раскрыть благодаря окурку

На Урале преступника нашли через 14 лет после убийства по окурку и следам крови

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Урале ранее неоднократно судимого 34-летнего уроженца Асбеста нашли и осудили на 10 лет за убийство, совершенное 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, в ночь на 25 марта 2008 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге, поссорился с ранее незнакомым россиянином. Между мужчинами завязалась драка, во время которой фигурант вооружился колюще-режущим предметом и три раза ударил им оппонента в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте, его тело обнаружили прохожие ранним утром 25 марта.

Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела место трагедии, недалеко от тела были обнаружены окурок сигареты и капли крови, их изъяли для экспертизы. Вскоре выяснилось, что эти биологические следы не принадлежат потерпевшему. В федеральной базе данных геномной информации сведений об этом человеке тогда не было, и найти преступника сразу не удалось.

В это время злоумышленник уже покинул Екатеринбург и переехал в Асбест, где вскоре был осужден за имущественное преступление. Следователям о своей причастности к убийству он не рассказал.

Более чем через десять лет в отдел в Екатеринбурге, который занимался расследованием, поступила информация о том, что генетический профиль россиянина, находящегося в одной из колоний, совпадает с профилем предполагаемого преступника.

После этого расследование дела возобновили. Во время проверки на полиграфе причастность к убийству фигуранта подтвердилась, позже и сам осужденный признался в содеянном. Он рассказал, что в марте 2008 года гостил у знакомых. Однажды ночью он вышел за сигаретами и совершенно случайно встретился с потерпевшим, с которым у него и возник спонтанный конфликт, итогом которого стало убийство.

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Елизавета Новикова
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