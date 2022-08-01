На Украине рассказали о поставке военных кораблей из Великобритании

Посол Украины Пристайко заявил, что Великобритания поставит 2 противоминных корабля стране

Вскоре Великобритания поставит Украине несколько военных кораблей, рассказал украинский посол в стране Вадим Пристайко в интервью для телеканала «Суспiльне».

По его словам, приоритеты Украины в вооружении изменились, поскольку Турция закрыла проливы в Черном море для военных кораблей. «Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два [корабля] — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем», — сказал посол.

Пристайко сообщил, что украинские моряки уже проходят обучение по управлению британскими кораблями. Он уточнил, что боевые судна будут оснащены специальным вооружением и оборудованием, которое необходимо для нужд Украины.