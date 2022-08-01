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Мужчина угнал пикап, приехал к военным и предупредил их о пришельцах и драконах

Fox 35: во Флориде мужчина приехал на военную базу, чтобы предупредить о пришельцах

Фото: Ali Khara / Globallookpress.com

Полиция арестовала жителя американского города Окала, штат Флорида, приехавшего на угнанном пикапе на военно-космическую базу со странным заявлением про пришельцев и драконов. Об этом сообщает Fox 35.

29-летний Кори Джонсон похитил пикап Ford F150 2013 года в городе Ривьера-Бич. Спустя три дня после этого он приехал на военно-космическую базу Патрик. Мужчина заявил, что президент США в его голове поручил ему взять этот автомобиль и поехать на базу, чтобы предупредить руководство о борьбе американских пришельцев с китайскими драконами. После ареста Джонсона поместили в тюрьму за угон автомобиля.

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Алиса Дмитриева
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