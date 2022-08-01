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Зеленский поручил проработать вопрос о вручении повесток украинцам на улице

Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос о вручении повесток украинцам на улице
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос о вручении повесток украинцам на улице, а также на заправках и блокпостах. Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована на сайте офиса украинского лидера, передает РИА Новости.

Отмечается, что петиция набрала необходимое количество голосов для того, чтобы Зеленский ее рассмотрел. Президент ответил, что попросил Шмыгаля «комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе».

Ранее заместитель главы МВД страны Евгений Енин заявил, что нарушителей комендантского часа на Украине будут в первоочередном порядке рассматривать для призыва в ВСУ. Он указал, что в настоящий момент административной ответственности за нарушение комендантского часа на Украине нет.

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Марина Совина
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