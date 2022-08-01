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На АЭС в Японии произошла утечка реактивной воды

Kyodo: на третьем реакторе АЭС «Михама» в Японии произошла утечка реактивной воды

Фото: Akio Suga / Reuters

В Японии на третьем реакторе АЭС «Михама» произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что утечка семи тонн воды случилась внутри энергоблока. По данным компании-оператора станции Kansai Electric Power, влияния на окружающую среду нет.

В октябре 2021 года Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора из-за невыполнения мер по укреплению инфраструктуры против террористических актов.

В мае Управление по ядерному регулированию Японии (УЯР) предварительно одобрило план энергетической компании Tokyo Electric Power (ТЕРСО) по сливу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

Радиоактивная вода на АЭС появилась после того, как 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. В результате стихийного бедствия погибли более 18 тысяч человек.

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Варвара Кошечкина
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