Президент Сербии заявил о подготовке операции армией Косово

Вучич сообщил о подготовке армией Косово операции против Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о подготовке армией Косово операции против Сербии , передает Danas.

По словам политика, власти Косово собираются перекрыть въезд гражданам с выданными в Сербии документами, а также будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.

Как заявил сербский лидер, его страна еще никогда не была в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. «Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — подчеркнул он.

Сербский политик добавил, что власти Косово заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода «Ярине» и «Брняк».

В воскресенье, 31 июля, в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, сербы строят баррикады в Рударе.