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Британцам перестанут показывать срок годности еды

Британский ретейлер Waitrose уберет срок годности на свежих продуктах

Фото: Neil Hall / Reuters

Британский продуктовый гигант Waitrose уберет сроки годности для сотен продуктов, чтобы сократить количество отходов и научить покупателей самостоятельно определять, когда еда еще пригодна в пищу. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, надписи «годен до» перестанут показывать на свежих овощах и фруктах. «Домашние хозяйства Великобритании выбрасывают 4,5 миллиона тонн пищевых продуктов каждый год, а это означает, что вся энергия и ресурсы, используемые в производстве продуктов питания, тратятся впустую», — объяснила представитель John Lewis Partnership Мария Ромпани.

Похожие меры предприняла другая продовольственная сеть — Morrisons. Руководство сети супермаркетов решило дать клиентам право самим решать, пригодно ли их молоко для питья. Они предложили клиентам понюхать содержимое бутылки и обратить внимание на запах: если молоко пахнет кислым, свернулось или в нем образовались комочки, это означает, что продукт испортился. Представители Morrisons также порекомендовали клиентам хранить бутылки с молоком в прохладном месте плотно закрытыми, чтобы оно как можно дольше сохраняло полезные свойства.

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Платон Щукин
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