Комбат ДНР заявил о снижении темпов продвижения сил республики

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что силы республики снизили темпы продвижения

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что силы республики снизили темпы продвижения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В обозримой плоскости мы наблюдаем бои локального значения. Упершись в ряд достаточно крупных городов, мы снизили темпы продвижения — и это нормально для текущей ситуации. Напомню, что только Восточный Мариуполь мы "взламывали" около месяца, подойдя вплотную к его границе», — написал Ходаковский.

Он призвал не ждать от армии докладов о взятии населенных пунктов раз в неделю — «доклады о ракетно-артиллерийских успехах станут пока основной повесткой», отметил комбат.

При этом, по словам Ходаковского, «за кадром» происходит напряженная работа по подготовке ко второму этапу спецоперации. Его успех, подчеркнул он, определит многие позиции не только в военных действиях, но и в политике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка и продвигаются в сторону Авдеевки. Также, по его словам, подразделения закрепились в населенном пункте Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.