Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Комбат ДНР заявил о снижении темпов продвижения сил республики

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что силы республики снизили темпы продвижения

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что силы республики снизили темпы продвижения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В обозримой плоскости мы наблюдаем бои локального значения. Упершись в ряд достаточно крупных городов, мы снизили темпы продвижения — и это нормально для текущей ситуации. Напомню, что только Восточный Мариуполь мы "взламывали" около месяца, подойдя вплотную к его границе», — написал Ходаковский.

Он призвал не ждать от армии докладов о взятии населенных пунктов раз в неделю — «доклады о ракетно-артиллерийских успехах станут пока основной повесткой», отметил комбат.

При этом, по словам Ходаковского, «за кадром» происходит напряженная работа по подготовке ко второму этапу спецоперации. Его успех, подчеркнул он, определит многие позиции не только в военных действиях, но и в политике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка и продвигаются в сторону Авдеевки. Также, по его словам, подразделения закрепились в населенном пункте Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Великобритания ослабила санкции против России
Сотрудник ФСБ сообщил в полицию о шутке российского адвоката о бомбе
Сестра Бузовой пожаловалась на слишком дорогую аренду
Танец семилетней дочери Джигана и Самойловой с iPhone в руках попал на видео
Трагическая смерть пилота во время крушения самолета поставила в тупик полицию
Комбат ДНР заявил о снижении темпов продвижения сил республики
Белый дом заявил о поддержке возможного визита Пелоси на Тайвань
В «Динамо» озвучили новые подробности самовольного отъезда легионера из клуба
Врач перечислила россиянкам продукты для роста волос
Умер заочно осужденный Литвой на 12 лет бывший командир спецназа «Альфа»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.