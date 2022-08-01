Осужденный «хозяин Анапы» выиграл судебный процесс против руководства колонии

Осужденный за убийства «хозяин Анапы» выиграл судебный процесс против руководства колонии

Бывший депутат заксобрания Краснодарского края Сергей Зиринов, осужденный за организацию нескольких убийств, также известный как «теневой хозяин Анапы», выиграл судебный процесс против руководства исправительной колонии и доказал, что не нарушал режим. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Зиринов отбывает 22-летний срок в ИК-1 в Тульской области. За прошлое лето мужчина четырежды был наказан за нарушения дисциплины в первый же месяц пребывания в ИК-1, куда его перевели из другой колонии. Фигурант получил два выговора за невыполнение команды «подъем», затем дважды попадал в штрафной изолятор на 10 и 15 суток. В предыдущей колонии Зиринов отбывал срок без каких-либо нарушений.

Через адвоката Анну Ставицкую осужденный смог доказать, что невиновен в вопросе нарушения дисциплины: доказательствами вины Зиринова были лишь протоколы сотрудников колонии. Камеры видеонаблюдения не смогли подтвердить нарушения со стороны «теневого хозяина Анапы». В итоге городской суд Анапы отменил взыскания, позже Краснодарский краевой суд оставил это решение без изменения, подтвердив выводы.

Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова. Следствием и судом установлено, что в 1999 году под руководством Зиринова и Амбарцума Эйрияна была создана преступная группа, в которую вошли бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, Асланян, Паладьян, Амар Сулоев, Тильгеров, а также Дмитрий Сапожников и Андрей Мирошников.