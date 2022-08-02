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Россиянина заочно осудили на девять лет за вступление в «Азов»

Россиянина Королева заочно осудили на 9 лет за вступление в батальон «Азов» и экстремизм

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Россиянина Антона Королева заочно осудили на 9 лет за вступление в батальон «Азов» и призывы к экстремизму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным следствия, в 2014 году Королев уехал на Украину, где научился обращаться со взрывчаткой и оружием под руководством участников «Азова», в 2015 году стал принимать участие в боевых действиях против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.

В 2018 году Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил мужчине обвинение по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека») УК РФ. Сейчас Королев находится в международном розыске.

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Елизавета Новикова
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