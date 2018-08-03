Россиянину предъявили обвинение за участие в боевых действиях на Украине

Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину России, участвующему в боевых действиях на юго-востоке Украины. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщается на сайте ведомства.

Россиянину Антону Королеву инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека»).

«Антон Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций. Осенью 2014 года он выехал на территорию Украины, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав украинского националистического батальона «Азов», поддерживаемого правительством Украины. Королев прошел специальную подготовку, овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, начиная с 2015 года Королев принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Следствие направило запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. В случае отказа украинской стороны в экстрадиции, уголовное дело в отношении Антона Королева будет направлено в суд заочно.

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