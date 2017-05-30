На мурманчанина завели дело за бои на Донбассе в составе батальона «Азов»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманской области, которого подозревают в участии в вооруженных конфликтах на Донбассе в составе украинского батальона «Азов». Об этом во вторник, 30 мая,сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»). По версии следствия, мужчина 1991 года рождения вступил в «Азов» в начале апреля 2014-го.

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Как отмечают в СКР, подозреваемый был поставлен на довольствие, снабжался средствами связи, амуницией, огнестрельным оружием и боеприпасами, «которые им применяются по настоящее время для ведения боевых действий». Следствие считает, что за все время нахождения в составе «Азова» молодой человек получил в общей сложности 920 тысяч рублей.

23 января стало известно, что СКР возбудил уголовные дела в отношении пятерых россиян, обвиняемых в причастности к деятельности украинской экстремистской организации «Правый сектор» (ПС; запрещена в РФ).

