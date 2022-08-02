Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США рассказали о китайском «убийце авианосцев»

Издание 19FortyFive рассказало о способной уничтожить авианосец ракете DF-26B

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Miller / Reuters

Китайская ракета DF-26B, которую считают «убийцей авианосцев», способна уничтожать движущиеся цели на расстоянии более 4000 километров. О возможностях ракеты рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Отмечается, что дальность DF-26B позволяет поражать корабли, которые находятся на базе Военно-морских сил США на Гуаме. Ракета может нести заряд массой более 1800 килограммов. Двухступенчатая твердотопливная ракета получила мобильную пусковую установку на колесном шасси.

Материалы по теме:
Ядерный привет Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Ядерный приветКитайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
8 ноября 2018
«Конец унижений и страданий» Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
«Конец унижений и страданий»Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
3 октября 2019
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Издание утверждает, что расчет из шести человек может сменить боевую часть ракеты с обычной на ядерную. DF-26B получила активную головку самонаведения, которая позволяет поражать движущиеся цели.

По мнению Иствуда, защиту американских кораблей от китайских ракет может обеспечить корабельная боевая информационно-управляющая система AEGIS с ракетами SM-3 и SM-6. «SM-6 Block 1A с 2017 года проходит испытания против вражеских ракет на терминальном участке, и теперь SM-6 Block 1B может стать улучшенной версией, которая будет лучше защищаться от китайских ракет, уничтожающих корабли», — отметил он.

В июле источники ТАСС сообщили, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик», которая по своим характеристикам схожа с китайскими DF-21D и DF-26.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Китай не смог остановить визит Пелоси на Тайвань
Зеленский встретился с главой МИД Польши
Затравленная в школе девушка сделала 30 пластических операций и прославилась
Раскрыта мощность iPhone 14
Создателя «Омбудсмена полиции» осудили на пять лет колонии
МИД России назвал визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США
Иностранец попался с противотанковыми ракетами в Коломне
Экономике Китая предсказали проблемы из-за строительства
Застенчивого аллигатора длиной три метра отказались убирать из частного пруда
Врач перечислила замедляющие старение продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.